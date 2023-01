am 30.01.2023 - 12:11 Uhr

Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 wechselt Martin Bachmann in den Vorstand der Constantin Film AG. Er war insgesamt mehr als drei Jahrzehnte in unterschiedlichen Positionen für das US-Studio Sony tätig. Begonnen hat er seine Laufbahn bei Columbia TriStar Film, wo er zwischen 1993 und 1999 Marketing Director war, ehe er 2000 ins Hauptquartier des Studios in Culver City wechselte, wo er das internationale Marketing verantwortete. 2003 kehrte er nach Deutschland zurück und fungiert seit 2003 als Managing Director von Sony Pictures Entertainment Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Managing Director von Deutsche Columbia Production.

Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Ich freue mich sehr, dass mit Martin Bachmann ein hoch-profilierter und erfahrener Manager das Vorstandsteam der Constantin Film AG verstärkt. Damit wird unter anderem das Engagement der Constantin Film für das deutsche und internationale Kino unterstrichen."

Martin Bachmann: "Constantin Film ist das einzige Studio in Deutschland, dass sowohl für den nationalen als auch den internationalen Markt produziert. Die besten Filmemacher*innen und Kreativen arbeiten dort und ich freue mich unglaublich, jetzt Teil dieser Firma sein zu dürfen - gerade auch vor dem Hintergrund der großen Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich für das gesamte Entertainment-Business ergeben."