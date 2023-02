am 07.02.2023 - 13:29 Uhr

Netflix hat eine Nachfolgerin für den seit dem Wechsel von Inga Leschek zu RTL vakanten Posten als Director Non-Fiction DACH gefunden: Wiebke Schodder tritt den Posten zum 20. Februar an und verantwortet damit künftig das non-fiktionale Angebot des Streamers für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Schodder war von 2009 bis 2021 für ProSiebenSat.1 tätig, zunächst als Leitende Redakteurin in der ProSieben-Chefredaktion. Es folgten unterschiedliche Führungspositionen, in denen sie unter anderem die Entwicklung und Umsetzung der senderübergreifenden Digitalstrategie sowie das Factual-Portfolio von Sat.1 und Sixx verantwortete. 2016 stieg Wiebke Schodder zur Sixx-Senderchefin auf, bis sie sich Anfang 2021 in die Elternzeit verabschiedete. Aus dieser kehrte sie nicht mehr zum Unternehmen zurück und verließ Seven.One im November 2021.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber trifft sie mit Katja Hofem als Vice President Content auf eine Bekannte aus ProSiebenSat.1-Tagen - die von 2010 bis Anfang 2013 übrigens ebenfalls mal Sixx-Chefin war. Hofem heißt sie mit diesen Worten willkommen: "Mit Wiebke haben wir eine absolute Wunschkandidatin gewinnen können, die viele Jahre selbst als Medienmanagerin in der Praxis zahlreiche spannende Projekte umgesetzt hat und die zugleich in nachfolgenden Führungspositionen die deutsche TV-Landschaft mitgeprägt hat. Sie ist eine erfahrene Medienschaffende mit einem ausgeprägten Instinkt für die Bedürfnisse des Publikums. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, mit ihr gemeinsam den Erfolgskurs von Netflix in DACH fortzusetzen."

Wiebke Schodder selbst sagt zu ihrem neuen Job: "Netflix steht für einzigartige Unterhaltung und eine Vielfalt an Formaten, die Menschen überall auf der Welt in den Bann ziehen. Ich freue mich sehr darauf, das Potenzial des Content-Angebots mit allen Kolleginnen und Kollegen weiter auszubauen und Netflix’ Mitglieder mit neuen und aufregenden Non-Fiction-Formaten – nah am Leben – zu begeistern."