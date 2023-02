Als vor wenigen Wochen bekannt wurde, dass Steffen Hallaschka ("stern TV") seine Zusammenarbeit mit RTL Deutschland verlängert, war auch von neuen Projekten die Rede. Eines davon wird schon im Laufe des März das Licht der Welt erblicken. Das handelt sich dabei um eine am 15. März startende Dokureihe, die für RTL+ entstanden ist. "Sterben für Anfänger" soll sich mit dem Tod befassen. Hallaschka sagt: "Eins ist klar: Wir müssen alle sterben. Ich wollte davor nicht mehr die Augen verschließen, sondern vorbereitet sein. So wurde aus dieser Reise eine der radikalsten und bereicherndsten Erfahrungen meines Lebens."

Neben Hallaschka macht sich in der Produktion von i&u TV auch Olivia Jones (moderierte für RTL zuletzt "Die Stunde danach" des Dschungelcamps) auf den Weg, "das Sterben zu lernen", wie es heißt. Sie werden in den sechs Folgen unter anderem einen Leichnam versorgen, auf Geisterjagd gehen oder mittels Medium Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Nach RTL-Angaben treffen die beiden Menschen, die den Tod vor Augen haben und Menschen, die überzeugt sind, das Jenseits kennengelernt zu haben.

Hallaschka erlebt zudem in der Schweiz, wie eine todkranke Frau Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Am Veröffentlichungstag wird sich auch "stern TV" bei RTL ab 22:35 Uhr mit dem Thema Sterben befassen. Hallaschka und Jones sollen in der Sendung dann über ihre Erfahrungen sprechen und das Projekt Revue passieren lassen. Jones sagt: "Ich habe vieles verdrängt. Olivia Jones war für mich immer ein Schutzpanzer, aber dieses Experiment ging direkt ins Herz."

Mit "Sterben für Anfänger" baut RTL+ sein Factual-Angebot weiter aus; unter anderem wurde für die kommenden Wochen auch schon ein Projekt angekündigt, in dem Häftlinge Songs produzieren.