Sat.1 ändert seine Primetime am Dienstag, den 7. März, also am Abend vor dem Weltfrauentag. Anders als zunächst geplant werden bis 22:15 Uhr nicht zwei US-Krimis laufen. Stattdessen zieht Sat.1 die von Fandango kommende Doku "Endlich frei! Das Sat.1-Event zum Weltfrauentag" vor. Einst geplant für 22:15 Uhr, soll die Sendung nun schon ab 20:15 Uhr zu sehen sein.

Sat.1-Chefredakteurein Juliane Eßling begründet die Entscheidung so: "Das Feedback auf ein Family & Friends-Screening der Filme aus 'Endlich frei!' war so intensiv und berührend, dass wir das Programm unbedingt in der Prime-Time zeigen müssen. Wir müssen alles tun, damit viele Frauen Mut durch diese Doku bekommen."



In der Doku erzählen drei Frauen ihre Geschichte, wie sie von ihren Ex-Partnern und Familienangehörigen geschlagen wurden und ihnen sogar mit dem Tod gedroht wurde. Sie haben häusliche Gewalt ertragen müssen, aber dagegen gekämpft und sich schließlich befreit. Für die Sendung haben sie ihren Ausbruch aus der Gewaltbeziehung nun verfilmt und sprechen in der Sendung mit Marlene Lufen über den Start in ihr neues Leben, um auch andere Betroffene zu bestärken.

"Der Film macht anderen Mut, denn er zeigt, dass man aus der Gewaltspirale entkommen kann", verspricht Moderatorin Lufen.