Am 4. und 5. April werden die Halbfinalisten des DFB-Pokals in der Saison 2022/23 ermittelt. Insgesamt stehen an den beiden Tagen vier Partien an, die entweder um 18 oder 20:45 Uhr beginnen. 75 Prozent dieser Spiele, so sieht es der seit einigen Monaten geltende TV-Vertrag vor, laufen auch im Free-TV. Nur eines der vier Spiele, ist Sky-exklusiv: Die Partie Nürnberg gegen Stuttgart, die am 5. April um 18 Uhr beginnen wird.

Der Pokal beschert ARD und ZDF auch in diesem Jahr noch schöne Quoten. In der zurückliegenden Runde kamen die frei empfangbaren Partien im deutschen Fernsehen auf rund 4,7 und 5,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - weitere verfolgten diese im Programm von Sky. Das Pokalfinale 2022, in dem sich Freiburg und Leipzig gegenüberstanden, hatte sogar etwas mehr als acht Millionen Menschen im Free-TV angezogen.