Mit zuletzt nur noch rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen war die amerikanische Drama-Serie "9-1-1 Notruf L.A." im Programm von ProSieben wirklich kein Erfolg mehr. Und dennoch wird auch die fünfte Runde wieder zu recht prominenter Sendezeit beim Kanal auftauchen. Bei der Programmierung nimmt ProSieben im Vergleich zu den beiden finalen Wochen der vierten Staffel keine Änderung vor.

Auch in diesem Spätwinter und Frühjahr bleibt es bei einem Viererpack, sodass sich die Geschichten mit Oliver Stark, Angela Bassett, Peter Krause und Aisha Hinds also über vier Stunden ziehen. Die neue Staffel startet am 13. März um 20:15 Uhr – und übernimmt somit also für den bis zum 6. März laufenden 'Mad Monday'.



Dieser besteht aus einer Reihe von Sitcoms, etwa "How I Met Your Father", "Die Simpsons" oder dem schon Ende Februar zu Ende gegehenden "United States of Al". Im Auftakt der fünften "9-1-1 Notruf L.A."-Staffel werden in Los Angeles durch einen Hackerangriff nach und nach alle Systeme lahmgelegt, was für totales Chaos in der Stadt sorgt. Indes muss sich Athena mit einem traumatischen Erlebnis auseinandersetzen, als der Serienvergewaltiger Jeffrey Hudson vor Gericht kommt.

Die fünfte Staffel der Serie debütierte im September 2021 beim amerikanischen Broadcaster Fox, die deutsche Fernsehpremiere liegt inzwischen in den Händen von Disney+. Diese fand im vergangenen April statt. Anders als früher war Sky One indes nicht mehr ausstrahlender Sender der Serie. In den USA läuft vom Format übrigens schon die sechste Staffel, die in Deutschland bisher allerdings noch nicht verfügbar ist.