am 03.03.2023 - 14:22 Uhr

Im linearen Programm hat Bild seit Ende vergangenen Jahres die Zahl der Eigenproduktionen massiv reduziert. Dennoch probiert es Springer weiter mit eigenen Inhalten, wenn auch verstärkt im Netz. So hat "Bild.de" schon im Januar die Promishow "Zuckerbrot & Peitsche" gestartet, in der Unterhaltungschefin Tanja May und Moderatorin Janina Kirsch wöchentlich auf die Welt der Stars blicken.

Dass der Sender das Format erst jetzt offiziell via Pressemitteilung ankündigte, deutet darauf hin, dass die Ausgaben der ersten Wochen offenbar die Erwartungen erfüllt haben. Tatsächlich erreichten die bislang ausgestrahlten Folgen nach Angaben des Verlags schon mehr als drei Millionen Views über "Bild.de" und die sozialen Medienkanäle von "Bild".

Claus Strunz, "Bild"-Chefredakteur TV und Video: "Zwei der renommiertesten Society-Journalistinnen Deutschlands diskutieren auf hohem Niveau über die Auf und Abs im Leben von Prominenten, ehrlich, authentisch und tabulos. Und jedes Mal ist spannend zu sehen, wer von beiden das Zuckerbrot und wer die Peitsche auspackt: Unterhaltsam, polarisierend und damit ganz 'Bild'." Die neuen Ausgaben erscheinen jeweils samstags.