am 07.03.2023 - 12:53 Uhr

Bereits kurz nach der ersten Ankündigung von "Volles Haus" war klar, dass die Show nicht dauerhaft von einem Moderationsduo präsentiert werden wird. Dass Sat.1 jetzt, rund eine Woche nach dem Start der neuen Sendung, aber schon die weiteren Personen verkündet, die künftig durch das Format führen, überrascht. Vielleicht ist es aber auch der Erkrankung von Jochen Schropp geschuldet, deshalb war bereits am Montag Christian Wackert eingesprungen und moderierte an der Seite von Jasmin Wagner.

Wackert gehört ab sofort auch ganz offiziell zum Moderationsteam von "Volles Haus", neu hinzu stoßen außerdem Madeleine Wehle, die in der Vergangenheit unter anderem für den NDR, den MDR und den RBB vor der Kamera stand, und Britt Hagedorn. Künftig sollen immer wechselnde Duos durch die Sat.1-Sendung führen. Weil "Britt" auch weiterhin Teil von "Volles Haus" sein wird, könnte es demnächst zu der vielleicht etwas kuriosen Situation kommen, dass Britt Hagedorn ihren eigenen Talk anmoderiert.

Zu ihrem neuen Job sagt Britt Hagedorn: "Für mich ist 'Volles Haus!' das perfekte Pendant zu meinem Talk: Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit Menschen und bin gerne die Front-Frau, die durch ein Gespräch führt. On top bekomme ich nun tolle Sparring-Partner an meine Seite und ganz viel Zeit, um gemeinsam mit den Zuschauer:innen den Tag aufzuarbeiten. Die beiden Puzzle-Teile greifen toll ineinander und deshalb freue ich mich wahnsinnig auf meinen Einzug in 'Volles Haus'!"

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Mit Madeleine Wehle, Chris Wackert und Britt Hagedorn haben wir die perfekten Moderations-Partner:innen für Jochen Schropp und Jasmin Wagner gefunden. Sie sind nahbar und bringen große Kompetenz mit. Madeleine kennen die Zuschauer:innen bereits aus dem RBB, NDR und MDR, wo sie über viele Jahre unterschiedliche Programme moderiert hat. Chris Wackert bringt sehr viel Liveshow-Erfahrung aus dem 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' mit und hat seine Moderations-Premiere bereits gestern bravourös in 'Volles Haus!' gemeistert. Und Kult-Talkmasterin Britt Hagedorn bespricht schon seit dem 'Volles Haus'-Start täglich die Themen, die uns alle bewegen, mit ihren Talk-Gästen. Wir sind begeistert, sie nun als volle 'Volles Haus'-Mitbewohnerin gewonnen zu haben."