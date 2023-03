Neuzugang in der ARD-Programmdirektion: Lisa Riffler stößt zum 1. April als Leiterin des Vorabend-Marketings zum Team hinzu, das hat die ARD jetzt bekanntgegeben. In ihrer neuen Position folgt sie auf Dietmar Pretzsch, der zum 1. Mai in den Ruhestand geht. Einen Monat lang bleibt also Zeit für eine Übergabe der Aufgaben. Pretzsch arbeitete 33 Jahre lang in dieser Position. Riffler verantwortet künftig als Schnittstelle zwischen Programm und Vermarktung die Weiterentwicklung der Marketingkommunikation, darunter die Agentursteuerung und Kampagnenplanung.

Eng zusammenarbeiten soll Riffler künftig mit der Vorabend-Koordination, mit der Abteilung Kommunikation sowie der gesamten ARD-Programmdirektion. Lisa Riffler kommt von ARD Media, wo sie seit 2016 als Projektmanagerin im Radio-Marketing und im Event- und Kommunikationsservice und zuletzt als Referentin der Geschäftsführung tätig war.

Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin von ARD Media, sagt zum personellen Umbau: "Ich bin glücklich, mit Lisa Riffler eine Nachfolgerin gefunden zu haben, die die Ära Dietmar Pretzsch, der 33 Jahre lang unser Brückenkopf in München bei der Programmdirektion war, mit hoher Expertise und Kreativität fortführen wird. Zugleich danke ich ausdrücklich Dietmar Pretzsch für seine herausragende Arbeit."

Und ARD-Programmdirektorin Christine Strobl ergänzt: "Lisa Riffler wird mit uns die crossmediale Marketing-Strategie für den Vorabend vorantreiben und uns dabei unterstützen, unser Programmangebot erlebbar zu machen und das Image der ARD zu stärken. Auch ich danke Dietmar Pretzsch und wünsche ihm alles Gute im wohlverdienten Ruhestand."