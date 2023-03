am 29.03.2023 - 14:00 Uhr

Umbau bei den Screens-Titeln von Hubert Burda Media: Lisa Schwarz und Oliver Noelle leiten ab dem 1. Mai die Titel in diesem Bereich als Doppelspitze, dazu zählen "Cinema" und "Stream it!". Noelle wird zusätzlich noch Chefredakteur von "TV Spielfilm Plus". Die beiden folgen gemeinsam auf Screens-Chefredakteur Philipp Schulze, der den Verlag auf eigenen Wunsch Ende April verlässt.

"Mit Oliver Noelle als versiertem Kino-Experten und Lisa Schwarz als Streaming-Spezialistin bekommt die Screens-Redaktion eine großartige neue Doppelspitze. Ich bin überzeugt, dass sich die beiden im neuen Führungsteam ganz wunderbar ergänzen werden", sagt Manuela Kampp-Wirtz, Co-CEO BurdaVerlag. "Philipp Schulze hat ‘Cinema’ in den letzten 20 Jahren redaktionell maßgeblich geprägt. In seiner Funktion als Chefredakteur von ‘TV Spielfilm Plus’ und ‘Stream it!’ hat er zudem viele neue Impulse im hart umkämpften Markt der Programmzeitschriften gesetzt und diesen aktiv und zukunftsorientiert mitgestaltet. Ich persönlich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Leidenschaft für die Marken. Ich bedauere seinen Weggang sehr und wünsche ihm für seine neuen Aufgaben alles Gute."

Oliver Noelle ist seit 2019 Teil der Screens-Redaktion im BurdaVerlag; zuvor war er knapp 20 Jahre bei Funkes Programmzeitschriften, unter anderem für "TV Digital" und die "Goldene Kamera", redaktionell tätig. Lisa Schwarz kam 2017 nach ihrem Journalistik-Studium zum BurdaVerlag, zunächst als Redakteurin für "TV Spielfilm". Seit 2018 ist sie Mitglied der Redaktion für alle Screens-Titel, später übernahm sie die Ressortleitung Streaming.

In ihren neuen Funktionen berichten Noelle und Schwarz an Sven Dams, der im April zusätzlich zur Leitung des Publishing-Bereichs Women & Entertainment die Geschäftsführung der Screens-Marken im BurdaVerlag übernimmt.