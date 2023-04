Eva Brenner ist wieder in ihrem Element: Das ZDF-Format "Mein Zuhause richtig schön - Der Eva-Brenner-Plan" meldet sich am Sonntag, den 21. Mai um 14:55 Uhr auf dem Bildschirm zurück. Eine weitere neue Folge soll zudem am 28. Mai ausgestrahlt werden. Darüber hinaus hat der Mainzer Sender bislang keine zusätzlichen Ausstrahlungstermine der Dokusoap genannt. Allerdings gibt es schon in den Wochen zuvor Wiederholungen zu sehen.

Im Mittelpunkt der Sendung steht die Neugestaltung der eigenen vier Wände. In drei Schritten führt Innenarchitektin Eva Brenner die Familien durch den Entscheidungsprozess. Zunächst geht es um die Vorlieben der Familienmitglieder, dann erfolgen die Bestandsaufnahme der Baustelle und die Entscheidung über größere Umbaumaßnahmen. Im dritten Schritt beginnt schließlich der kreative Prozess, an dessen Ende Eva Brenner zwei Entwürfe präsentiert. Unterstützt durch fotorealistische Animationen, die einen Eindruck vom fertigen Umbau geben, entscheidet sich die Familien für einen Entwurf, der schließlich auch umgesetzt wird.

Bereits am 7. Mai meldet sich Eva Brenner unterdessen mit sieben neuen Folgen vom "Duell der Gartenprofis" zurück. Die beliebte Sendung läuft wie gehabt im Anschluss an den "ZDF-Fernsehgarten", der an diesem Tag ebenfalls in die neue Saison startet. Produziert wird das "Duell der Gartenprofis" von Redseven Entertainment, "Mein Zuhause richtig schön" kommt von ITV Studios Germany.