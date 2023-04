Dieser Deal ließ bereits vor einigen Wochen aufhorchen: Sportdeutschland.TV hatte sich die exklusiven Übertragungsrechte für Eishockey-Weltmeisterschaften ab 2024 gesichert. Von einem "langfristigen" Engagement war in diesem Zusammenhang die Rede. Bisher und auch in diesem Mai noch werden die Turniere in Deutschland bei Sport1 im Free-TV und MagentaSport im Pay-TV zu sehen sein. Ab 2024 streamt also Sportdeutschland.TV – aber auch eine umfassende Free-TV-Partnerschaft ist geplant. Hier wurde man sich mit Seven.One einig. "ran" zeigt dort seit rund einem Jahr schon einige Partien der nordamerikanischen NHL – und baut somit sein Eishockey-Engagement nochmals aus.

2024 findet das Turnier vom 10. bis 26. Mai in der Tschechischen Republik statt. Noch unklar ist, auf welchem Sender Seven.One die großen Eishockeyspiele der Weltmeisterschaft auswerten wird. "ran NHL" ist momentan bei ProSieben Maxx beheimatet.