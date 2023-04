am 06.04.2023 - 13:52 Uhr

Stefan Mross wird auch in diesem Sommer vor der Kamera stehen und die ARD-Show "Immer wieder sonntags" moderieren, das hat der zuständige SWR jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Zusammenarbeit war zuletzt fraglich gewesen, weil Mross nach einer Schlägerei als vorbestraft gilt. Im März ließ der Sender mitteilen, dass man sich mit dem Moderator in Gesprächen zur weiteren Zusammenarbeit befinde. Damals hieß es auch, man wolle den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam aufklären. Das ist nun abgeschlossen.

"Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt", heißt es in einer Stellungnahme des SWR gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Für die Gespräche habe man sich bewusst Zeit genommen, "um aufrichtig miteinander umzugehen, Vorwürfe gründlich zu besprechen und auszuräumen", so der SWR weiter, von dem es nun auch heißt, man freue sich auf die neue Staffel - mit Mross als Moderator.

"Die Redaktion konzentriert sich nun auf die Vorbereitung der anstehenden Saison sowie auf die Inhalte der Sendung [...]", so der SWR, wo man nun wohl auch glücklich ist, sich nicht noch kurzfristig um eine adäquate Alternative umsehen zu müssen. Die neue Staffel von "Immer wieder sonntags" beginnt bekanntlich schon in rund einem Monat, am 7. Mai. Übertragen wird die Liveshow wie gehabt aus dem Europapark Rust.

Gemäß vorläufig gewichteter Quoten kam "Immer wieder sonntags" im vergangenen Jahr auf etwas mehr als eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sonntags zwischen 10 und 12 Uhr. Mit einem Marktanteil in Höhe von fast 18 Prozent lag die Show sehr deutlich über den Normalwerten des Ersten. In den letzten zwei Jahren setzte der zuständige SWR aber nur noch zwölf Shows um, davor waren es meist 16. Auch in diesem Jahr bleibt es bei der reduzierten Anzahl, Anfang September gibt es dann noch ein Best-of zu sehen.