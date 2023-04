Die vierte Staffel von "Ex on the Beach" wird ab dem 25. April zu sehen sein. Der Streamingdienst RTL+ hat den Starttermin jetzt bestätigt - und zugleich so viele Folgen wie noch nie angekündigt. Gleich 18 Folgen umfasst die Fortsetzung, hinter der die Produktionsfirma RTL Studios steht. Die Ausstrahlung erfolgt jeweils dienstags.

Das Konzept ist simpel: Zahlreiche Singles ziehen in eine Luxusvilla in Mexiko. Plötzlich tauchen jedoch ihre Ex-Freundinnen und Ex-Freunde auf, um bei der Liebessuche ein Wörtchen mitzureden. Einige der Verflossenen suchen Rache, andere möchten die alte Liebe wieder neu entfachen - klar, dass der Streit vorprogrammiert ist.

Unter den Frauen und Männern sind auch mehr oder weniger bekannte Reality-Sternchen, die erneut die Liebe vor der Kamera suchen. Mit dabei sind unter anderem Paulina ("Temptation Island VIP" 2021), Carina ("Love Island" 2022, "Are you the One?" 2023), Chiara ("Love Island" 2020) sowie Jonny ("Temptation Island" 2022).

An Realityshows mangelt es RTL+ somit also nicht: Aktuell zeigt der Streamingdienst bereits jeweils donnerstags neue Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies" (DWDL.de berichtete). Die Produktion von Banijay Productions Germany befindet sich sogar schon in der fünften Staffel.