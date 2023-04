Ron Perduss erhält eine Rubrik im RTL-Magazin "Punkt 12". Ab dem 18. April soll er in der Sendung regelmäßig über Geld sprechen. In "Sparcoach – Mehr für Ihr Geld" präsentiert der RTL-Verbraucherschützer Strategien und Ideen, um effektiv zu sparen und intelligente Kaufentscheidungen zu treffen. Dabei soll in jeder Ausgabe ein anderes Thema im Fokus stehen: Von Geld sparen im Haushalt über cleveres Einkaufen bis hin zu sparsamen Freizeitaktivitäten. In der ersten Rubrik am 18. April geht es um das Thema Nebenkostenabrechnung.

Mit der neuen Rubrik wird Ron Perduss in den Medien von RTL Deutschland noch sichtbarer als bislang. Bei ntv moderiert Perduss bereits heute werktags gemeinsam mit Tamara Bilic das Verbrauchermagazin "ntv-service". Wöchentlich erscheinen zudem drei Folgen seines Podcasts "machen oder lassen" auf RTL+ Musik und allen gängigen Streaming-Plattformen. Bei 105'5 Spreeradio moderiert Perduss werktags außerdem die Rubrik "Die Verbrauchertipps" in der Morningshow "Jochen Trus am Morgen" und bei Antenne Thüringen werktags die Rubrik "Spar dir das!". Bei Antenne Thüringen war Perduss bis vor wenigen Wochen noch Programmdirektor (DWDL.de berichtete).

Mirijam Trunk, Chief Crossmedia Officer RTL Deutschland, sagt: "Als Journalist und Verbraucherschützer ist Ron Perduss seit vielen Jahren eine große Bereicherung für RTL Deutschland. Sein Weg vom Radio über Podcast bis ins TV zeigt eindrucksvoll, wie wir Talenten crossmedial das große Publikum geben, das sie verdienen."

Und Ron Perduss ergänzt: "Ich freue mich sehr darauf, meine langjährige Zusammenarbeit mit RTL Deutschland jetzt bei ‚Punkt 12‘ auszubauen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten mit stetig steigenden Preisen ist es noch wichtiger, dass wir auf unser Geld achten. In meiner neuen Rubrik helfe ich durch den Verbraucher-Dschungel und möchte dafür sorgen, dass am Ende des Monats mehr im Portemonnaie bleibt."