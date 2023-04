Ein Jahr nach der Ankündigung der Viaplay Group, ihren Streamingdienst Viaplay im Jahr 2023 auch nach Deutschland bringen zu wollen, wurden die internationalen Expansionspläne im Herbst vergangenen Jahres - wohl auch unter dem Eindruck der allgemeinen Ernüchterung auf dem Streaming-Markt nach dem zwischenzeitlichen Abo-Rückgang bei Netflix - wieder ein Stück weit zurechtgestutzt. Statt als weiterer Streaming-Dienst um Kunden zu buhlen, setzt man nun stattdessen erstmal auf eine Partnerschaft mit der Deutschen Telekom.

In diesem Zug nimmt die Telekom mehr als 300 Stunden an Inhalten von Viaplay Select in seine "Megathek" von Magenta TV auf, die sich dort ohne weitere Kosten abrufen lassen. Solche Partnerschaften ist Viaplay schon in 21 Ländern eingegangen, dies ist nun aber die erste in Deutschland. Zum Portfolio von Viaplay gehören unter anderem die Nordic Noir-Thriller „Cell 8“ und „The Truth Will Out“ sowie das mystisch angehauchte "Fenris". Auch das beim Cannes-Serien nominierte Biopic „The Dreamer - Becoming Karen Blixen“ mit Connie Nielsen in der Hauptrolle und Lars Mikkelsen, die ausgefallene Jugendserie "Delete Me" sowie Prodktionen wie "Hunters" (ab Juni), "Thin Blue Line" oder "Snow Angels" sowie die Filme "Breaking surface" und "Kon-Tiki" sind Teil der Partnerschaft.

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft, die es uns ermöglicht, eine große Auswahl von Viaplays Premium-Inhalten auf MagentaTV zu bringen. Viaplay ist ein Streaming-Powerhouse, das einige der besten nordischen Krimi-Inhalte auf dem Unterhaltungsmarkt bietet. Deshalb freuen wir uns besonders darauf, unseren Zuschauern den Zugang zu Premium-Serien wie 'Fenris', 'The Dreamer- Becoming Karen Blixen' und 'Cell 8' zu ermöglichen. Wir wissen, dass unsere Kunden gerne nordische Thriller und moderne europäische Dramaserien streamen, daher passt dieser Genre-Mix hervorragend in unser Content-Portfolio."

Vanda Rapti, Viaplay Group Chief Commercial Officer Nordamerika & Viaplay Select: "Noir-Stoffe sind einer der wichtigsten nordischen Exporte nach Deutschland, wo das Genre eine große und begeisterte Anhängerschaft hat. Die Magenta TV-Abonnenten haben nun die Möglichkeit, einige der besten neuen Serien des Genres kennenzulernen und noch mehr aus dem Angebot von Viaplay zu entdecken."