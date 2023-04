am 20.04.2023 - 13:01 Uhr

"T-Online" hat Antje von Winterfeld, Sven Böll und Lukas Martin zu Mitgliedern der Chefredaktion berufen. Sie leiten jeweils einen strategischen Redaktionsbereich und werden diesen im Team Chefredaktion vertreten. Das teilte der "T-Online"-Betreiber Ströer am Donnerstag mit. Antje von Winterfeld ist Bereichsleiterin der Ratgeber-Ressorts und redaktionellen Sales, Sven Böll arbeitet als Managing Editor und Leiter des Hauptstadtbüros und Lukas Martin ist Bereichsleiter der Chefs vom Dienst sowie für Traffic und Audiovisuelles.

"Ich freue mich sehr, dass wir aus unserer Redaktion drei so erfahrene und exzellente Führungskräfte für das Team gewinnen konnten", so Chefredakteur Florian Harms. "'T-Online' hat sich seit dem Neuaufbau in Berlin vor sechs Jahren journalistisch und geschäftlich sehr gut entwickelt. Mit der verstärkten Chefredaktion werden wir die strategischen Bereiche Nachrichten, Exklusivität, Ratgeber und Traffic-Management erfolgreich weiterentwickeln, um 'T-Online' als führende digitale Medienmarke bundesweit und regional zu etablieren."

Zum Team Chefredaktion gehören neben Florian Harms außerdem der stellvertretende Chefredakteur und Leiter der Regionalredaktion, Florian Wichert, der stellvertretende Chefredakteur Peter Schink und die Büroleiterin der Chefredaktion, Michaela Fischer.