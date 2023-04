In den USA geht der Trend immer stärker dahin, ganze Abende mit einem Serien-Franchise zu bespielen. Das lässt sich etwa bei den "Chicago"-Serien von NBC genauso beobachten wie bei den drei "FBI"-Serien von CBS. Und auch "Law & Order" und seine Ableger füllen für NBC einen ganzen Abend - alle drei Serien nebenbei produziert von Dick Wolf, dem ungekrönten König der Serien-Franchises im Broadcast-Fernsehen.

In den Wochen darauf läuft die 22. Staffel von "Law & Order" dann immer dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, um 21:50 Uhr schließen sich die neuen Folgen der dritten Staffel von "Law & Order: Organized Crime" an, die ebenfalls in Doppelpacks gezeigt werden. Die weiteren Folgen der neuen Staffel von "Law & Order: Special Victims Unit" lassen hingegen noch länger auf sich warten.

In der 22. Staffel von „Law & Order“ bekommt Senior Detective Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan) mit Detective Jalen Shaw (Mehcad Brooks) einen neuen Partner. Gemeinsam untersuchen sie neue Mordfälle, u.a. den mysteriösen Tod der 17-jährigen Tochter eines Politikers und den Mord an einer jungen Autorin. Assistant District Attorney Nolan Price (Hugh Dancy) kommt bei der Verhandlung nach einem Blutbad in der U-Bahn an seine ethischen Grenzen, als die Todesstrafe gefordert wird. Bei "Organized Crime" gibt's zwei neue Kollegen für Elliot Stabler (Christopher Meloni): Detective Jamie Whelan (Brent Antonello) und Undercover-Cop Bobby Reyes (Rick Gonzalez) unterstützen Stabler bei der Aufklärung neuer Mordfälle im Milieu des Organisierten Verbrechens.

Unterdessen hat Warner TV Serie bekannt gegeben, dass dort ab dem 8. Juni wieder das "SEAL Team" im Einsatz sein wird. Zehn neue Episoden der sechsten Staffel werden dann immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Die sechste Staffel knüpft direkt an die Geschehnisse im Finale der 5. Staffel an, als das Team bei einem Einsatz in Mali in einen Hinterhalt und unter Beschuss gerät. Schon einen Tag zuvor läuft bei Warner TV Comedy "Royal Crackers" an und wird dort im Audlt-Swim-Block mittwochs um 22:15 Uhr zu sehen sein.