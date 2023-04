Vor wenigen Jahren hätte ein Sender der Größe von Sat.1 vermutlich schon nach wenigen Tagen ein Format abgesetzt, das sich schwer damit tut, einen Marktanteil von zwei Prozent in der Zielgruppe zu erzielen. Doch in Unterföhring hat man sich offensichtlich Geduld auf die Fahnen geschrieben - und belässt nicht nur den Nachmittags-Flop "Volles Haus!" im Programm, sondern auch "Die perfekte Minute".

Allerdings wird der Sender demnächst die Schlagzahl der Spielshow mit Moderatorin Ulla Kock am Brink reduzieren und auf dem Sendeplatz um 19:00 Uhr für etwas mehr Abwechslung sorgen, wenn auch in Form von Wiederholungen. Konkret wird "Die perfekte Minute" ab Mitte Mai nur noch montags bis donnerstags zu sehen sein, freitags übernehmen ab dem 19. Mai stattdessen alte Folgen von "Let the music play - Das Hit-Quiz" das Zepter.

Von der Musikshow mit Amiaz Habtu wurden 2021 und 2022 insgesamt zwei Staffeln gezeigt, deren Quoten zwar nicht gut, aber doch ein ganzes Stück besser waren als derzeit bei der "Perfekten Minute". Diese bringt es seit ihrem Start Mitte März im Schnitt auf nur rund 2,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, zuletzt lag die Quote vier Tage in Folge bei weniger als zwei Prozent. Mitte April erreichte die Show mit einer Folge sogar nur 0,6 Prozent Marktanteil - ein Wunder, dass die Banijay-Produktion überhaupt noch läuft.

An Christi Himmelfahrt, also am 18. Mai, wird Sat.1 derweil fast den ganz Tag über auf Shows setzen: Dort laufen bereits ab kurz nach 6 Uhr zunächst drei Folgen der "Perfekten Minute", gefolgt von "Let the music play". Ab 10:50 Uhr wiederholt der Privatsender schließlich noch drei Folgen von "Das 1% Quiz" mit Jörg Pilawa, das sich gerade erst in der Primetime als schöner Quoten-Erfolg erwies.

Neue True-Crime-Doku bei Sat.1 Gold

Eine ganz andere Programmfarbe hat unterdessen Sat.1 Gold im Programm: Dort wurde mit "Sonne, Strand und Mord - Verbrechen in Kalifornien" jetzt eine neue True-Crime-Dokureihe angekündigt, die im amerikanischen Original auf den Namen "The Real Murders of Orange County" hört. Ab dem 16. Mai laufen dienstags ab 20:15 Uhr jeweils zwei Folgen am Stück als Free-TV-Premiere.