Nur die Serie "Navy CIS: Hawaii" läuft am US-Serien-Dienstag derzeit in Erstausstrahlungen. Das "NCIS"-Original, aber auch "Bull", ist mit Re-Runs vertreten. Für den 16. Mai hat Sat.1 nun eine Sonderprogrammierung angekündigt, die drei Stunden lang Erstausstrahlungen verspricht. An diesem Abend wird ab 20:15 Uhr ein Seriencrossover der drei "NCIS"-Formate programmiert. In den USA liefen die Folgen Anfang des Jahres.