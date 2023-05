am 01.05.2023 - 12:01 Uhr

Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Samstagabend die "Tagesschau" sahen, dürften sich gefragt haben, ob sie sich gerade verhört haben. "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder las gerade die Lottozahlen vor - und verkündete plötzlich die Superzahl "D". Der 55-Jährige bemerkte den kleinen Fehler schnell und korrigierte sich umgehend: "Nein, 0 natürlich", so Schröder.

Die Lacher hatte Schröder damit freilich auf seiner Seite - und auch bei der "Tagesschau" nahm man den Versprecher am Tag darauf mit Humor. Via Twitter veröffentlichten die ARD-Nachrichten einen selbstironischen Clip, in dem sich Thorsten Schröder auf die Schippe nahm. Diesmal verlas er die "Lottobuchstaben": "T, S, L, M, A, E. Superbuchstabe: 0."

Zu sehen gab es den Versprecher am Samstagabend übrigens nur in der Live-Sendung: Sowohl in der ARD-Mediathek als auch auf "tagesschau.de" war die korrekte Version der Lottozahlen zu hören - ganz ohne die "Superzahl D".