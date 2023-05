Im Kölner Stadtteil Mülheim entsteht seit dieser Woche eine neue Staffel des Kurzformats "Wissen vor acht - Erde" mit Eckart von Hirschhausen. Gedreht werden 20 neue Folgen, in denen es gleichermaßen um die Gesundheit der Erde wie die Gesundheit der Menschen geht. So erklärt Eckart von Hirschhausen unter anderem, wieso Hecken gut fürs Klima sind und welche Rolle Wasserdampf bei der Erderwärmung spielt.

"Was ich an 'Wissen vor acht - Erde' so liebe: jede Woche für zwei Minuten vor der 'Tagesschau' den Blick über den Tellerrand werfen zu dürfen zu den großen Fragen und Lösungen", so Hirschhausen über das Format. "Immer wieder erstaunlich, wie eng unsere menschliche Gesundheit verknüpft ist mit der von den Tieren und der Erde. Durch die Recherchen der exzellenten Redaktion im Hintergrund lerne ich selbst in jeder Sendung etwas dazu -und die Zuschauer im Ersten hoffentlich auch."

"Wissen vor acht - Erde" teilt sich den Sendeplatz mit anderen Wissensformaten zu den Themen Zukunft, Mensch und Natur. Die Sendung mit Eckart von Hirschhausen ist der jüngste Neuzugang der Reihe und läuft seit mehr als einem Jahr mittwochs um 19:45 Uhr im Ersten.