am 09.05.2023 - 18:32 Uhr

Eine weitere Doku-Serie hat Sky Deutschland angekündigt. Seit vergangenem Jahr ist Sky One in diesem Genre mit "Diese Ochsenknechts" (bisher zwei Staffeln) unterwegs, kürzlich wurde davon ein Ableger namens "Unser Hof" angekündigt. "Das beliebte Genre 'Celeb-Reality'" weiter ausbauen will Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, nun mit einer mehrteiligen Reality-Dokumentation rund um den Parfum-Influencer Jeremy Fragrance, der im Internet bereits viele Fans hat und im TV zuletzt bei "Promi Big Brother" 2022 Schlagzeilen machte.

Wie groß die Anziehungskraft von Fragrance dann sein wird, wird sich noch zeigen müssen. Während er in "Promi Big Brother" durchaus unterhaltend war, tat sich eine nach seinem Auszug in der Sat.1-Primetime gezeigte Doku über die Tage nach "PBB" sehr schwer: Sie landete in der klassischen Zielgruppe bei nur rund viereinhalb Prozent.