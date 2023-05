Die Charta der Vielfalt ist eine 2006 ins Leben gerufene Initiative für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sich für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt, das allen Beschäftigten - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft - ein wertschätzendes Arbeitsumfeld bieten soll. In Deutschland haben bereits viele TV-Sender und Produktionsunternehmen die Charta unterzeichnet, mit Leonine Studios kommt nun ein weiteres hinzu.

Sarah Fischer, Chief People & Sustainability Officer der Leonine Studios sagt zur Initiative: "Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt unterstreichen wir unser Commitment für ein diverses, wertschätzendes Arbeitsumfeld. Neben internen Trainings, wie z.B. ‘Unconscious Biases’ oder ‘Beyond Stereotypes’ und unserem internen Diversity-Netzwerk wollen wir gemeinsam mit dem gesamten Team Maßnahmen umsetzen, die helfen, ein Klima des gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass ein diverses Team ein besseres Team ist - unsere vielfältigen Hintergründe, Meinungen und Lebensrealitäten inspirieren und bereichern unsere Kreativität und unsere Innovationskraft."

In einer Pressemitteilung zu dem Thema führt Leonine Studios auch auf inhaltlicher Seite einige Beispiele an, bei denen man sich bzw. die jeweiligen Produktionsunternehmen der Gruppe mit dem Thema Diversität beschäftigen. So produziert W&B Television etwa die Serie "Eva Schatz" mit ChrisTine Urspruch für die ARD/Degeto (DWDL.de berichtete). SEO Entertainment dreht ab Juli die zweite Staffel der für den Grimme-Preis und den Deutschen Entertainment Award nominierten Serie "Down the Road" für die ARD-Mediathek und den SWR und von gebrueder beetz Filmproduktion stammt die Radio Bremen/MDR Doku-Serie "#unterAlmans" mit Salwa Houmsi für die ARD-Mediathek und Das Erste.