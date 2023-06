Im Sommer will Joyn einen weiteren Ableger von "The Voice of Germany" starten: "The Voice Rap" soll dabei mit der regulären und für Herbst angekündigten "TVOG"-Staffel verwoben sein. Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions zunächst ihre eigenen Teams zusammen. Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und hat somit die Chance, die 13. Staffel sogar zu gewinnen.

Einem "Bild"-Bericht soll es sich bei einem der beiden "The Voice Rap"-Coaches um Kool Savas handeln. Der Musiker war für das Blatt aber nicht zu erreichen. Auf DWDL.de-Anfrage erklärte eine "TVOG"-Sprecherin: "Welche beiden Rap-Größen als Coaches bei „The Voice Rap“ dabei sind, geben ProSieben und Joyn rechtzeitig bekannt."

Und noch etwas bleibt bisher unbestätigt: "Bild" zufolge wird "The Voice Rap" schon im Juli und somit im Hochsommer an den Start gehen. Die reguläre "The Voice of Germany", die sich dann wieder auf den Sendern ProSieben und Sat.1 verteilt, ist weiterhin für den kommenden Herbst geplant.