Die tschechische PPF Group wird nun voraussichtlich doch einen Platz im ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat erhalten. Wie der deutsche Medienkonzern am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung erklärt hat, wird Erik Huggers sein Mandat nach neun Jahren zum 30. Juni, der Tag der Hauptversammlung, niederlegen. Ihm soll Klara Brachtlova nachfolgen, sie ist Chief External Affairs der mittel- und osteuropäischen Mediengruppe Central European Media Enterprise (CME), die komplett zu PPF gehört.

Von ProSiebenSat.1 heißt es, man berücksichtigt mit dem Schritt, dass PPF mittlerweile einen beträchtlichen Aktienanteil an der Gesellschaft hält. Gleichzeitig verweist man in Unterföhring darauf, dass PPF erst am 2. Juni ("also nach Veröffentlichung der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung") mitgeteilt habe, dass man mittlerweile rund 15 Prozent an ProSiebenSat.1 halte. "Vor diesem Hintergrund halten Vorstand und Aufsichtsrat eine Berücksichtigung der PPF Group im Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE entsprechend ihrer Beteiligung für angemessen". PPF hatte schon zuvor, als man noch 10 Prozent der Anteile hielt, einen Sitz im Gremium gefordert.

Ende Mai hatte ProSiebenSat.1 vier neue Kandidatinnen bzw. Kandidaten für den Aufsichtsrat angekündigt. Darunter mit Katharina Behrends auch die General Managerin für die deutschsprachige Region bei Media for Europe (MFE), der italienische Medienkonzern (früher: Mediaset) ist mit rund 30 Prozent der größte Gesellschafter von ProSiebenSat.1. Dass man MFE und PPF nun in dem Aufsichtsgremium berücksichtigen will, dürfte das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und seinen größten Aktionären spürbar verbessern. Viel anderes wäre ProSiebenSat.1 aber auch gar nicht übrig geblieben: Würden sich MFE und PPF bei Abstimmungen zusammenschließen, könnten Sie Vorstand und Aufsichtsrat das Leben schwer machen.

Bei PPF kommt die angekündigte Kehrtwende von ProSiebenSat.1 erwartungsgemäß gut an. Man begrüße den Vorschlag, Klara Brachtlova für einen Platz im Aufsichtsrat zu nominieren, heißt es aus Prag. "Ich freue mich über die Nominierung für den Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1, eines der führenden deutschen Medienunternehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich durch meine langjährige Erfahrung in der Führung von kommerziellen Medienunternehmen und die damit einhergehenden Erfolge, sowie meine umfassende Expertise in Digitalen Medien, Finanz und Wirtschaftsprüfung einen wertvollen Beitrag für alle Stakeholder in ProSiebenSat.1 leisten kann", sagt Brachtlova selbst.

Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Ich bedanke mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats ganz herzlich bei Erik Huggers für seine erfolgreiche Arbeit, sein Engagement und die konstruktive Begleitung des Unternehmens in den vergangenen neun Jahren. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Zu Klara Brachtlova äußert sich Wiele nicht.

Brachtlova bringt Medienerfahrungen mit in den Aufsichtsrat. Vor ihrer Zeit als Chief External Affairs bei CME war sie Co-CEO und CFO des tschechischen Privatsenders TV Nova und hat als Executive Director zudem die Einführung der digitalen Streaming-Plattform Voyo im tschechischen Markt verantwortet. TV Nova gehört zu CME und damit ebenfalls zu PPF.