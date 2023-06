Bereits im vergangenen Jahr und im Januar dieses Jahres hat Sat.1 unter dem Titel "Der Sat.1-Check" zahlreiche Bereiche unter die Lupe genommen, da ging es etwa um Baumärkte, Reiseveranstalter, Supermärkte und Optiker. Nun hat man eine Rückkehr der Reihe ins Programm angekündigt. Am Donnerstag, den 13. Juli, wird man ab 20:15 Uhr einen neuen "Sat.1-Check" zeigen.

Sat.1 wird dann wieder auf den Spuren des ZDF wandeln, die Mainzer nehmen unter dem Label "ZDFzeit" ja schon seit Jahren verschiedene Branchen und Unternehmen unter die Lupe. In Sat.1 macht der "Fastfood-Check" am 13. Juli den Anfang. Darin will man McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Domino's und KFC auf Qualität, Geschmack, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit vergleichen.

Darüber hinaus hat Sat.1 für das laufende Jahr auch noch zwei weitere "Check"-Ausgaben geplant. Darin soll es dann um Aldi, Lidl, Penny & Co. gehen ("Discounter-Check") sowie um Amazon, Otto, Zalando & Co. ("Online-Check"). Produziert werden die Reihen von Spiegel TV.

Aus Quotensicht lief es für die bislang ausgestrahlten "Check"-Ausgaben unterschiedlich. Mit der Ausgabe über die Reiseveranstalter waren in der klassischen Zielgruppe 7,9 Prozent Marktanteil drin, bei zwei anderen Folgen waren es dann aber nur jeweils 5,9 Prozent. Unabhängig von der "Sat.1-Check"-Reihe wird schon ab dem kommenden Donnerstag, den 22. Juni, im Programm des Senders gecheckt. Unter dem Label "Sat.1 Spezial" hat man einen Urlaubscheck angekündigt. Dabei geht es um Schnäppchen und Trendziele, am 6. Juli ist aber auch eine Sendung mit Ingo Lenßen geplant. Der TV-Anwalt bietet dann Rechtsberatung direkt am Strand von Mallorca an.