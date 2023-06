am 22.06.2023 - 11:10 Uhr

© Axel Springer Saulo Santana

Santana wird darüber hinaus Chief Creative Officer (CCO) von "Bild" und Mitglied der Chefredaktion. In seiner neuen Position berichtet Saulo Santana an "Bild"-Chefredakteurin Marion Horn. Zu seinem neuen Job sagt Santana: "Mit dem neuen Ressort stärken wir den 'Visual Journalism' für 'Bild'. Es verbindet ein herausragendes Team aus optisch arbeitenden Journalisten, das Geschichten in Form von Videos, interaktiven Grafiken, Fotos, Talkshows, Animationen, Augmented Reality-Erlebnissen oder Apps auf einzigartige Weise erzählen kann."

Und Marion Horn ergänzt: "Bewegtbild und Storytelling werden auf unserem Weg zu Digital Only täglich wichtiger. Saulo verbindet auf großartige Weise eine kreative Gestaltung mit journalistischer Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass er als Chief Creative Officer mit seinem Team das visuelle Storytelling für ‘Bild’ auf ein neues Level bringen wird."

Saulo Santana arbeitet schon seit vielen Jahren für Axel Springer und "Bild", zunächst als Art Director, später als Creative Director. Nun also der Aufstieg zum Chief Creative Officer. Vor Axel Springer arbeitete er als Journalist, Creative Director und Medienberater für mehr als 30 Medienunternehmen aus Europa, Amerika und Asien.