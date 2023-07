am 06.07.2023 - 15:13 Uhr

"Gala"-Chefredakteurin Doris Brückner übernimmt nun auch die Chefredaktion des RTL-Promi-Portals "VIP.de", das neuerdings in der Redaktion "Women, People & Family" bei Gruner+Jahr angesiedelt ist. Das Unternehmen spricht davon, dass durch den Schritt "Synergien sinnvoll genutzt" werden. Durch die Integration solle "die Power im People-Segment gebündelt und die Reichweite weiter ausgebaut werden", kündigte RTL Deutschland am Donnerstag an.

© RTL Deutschland

"Wir haben 'VIP.de' einen frischen Look verpasst", so Doris Brückner. "Ich freue mich, dass wir neben 'Gala' nun eine weitere, spannende Celebrity-Marke in unseren Reihen haben."