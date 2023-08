Am Donnerstag dieser Woche zeigt ProSieben die finale Folge seiner Eigenproduktion "The Beauty & The Nerd". Das linear am Donnerstagabend laufende Format war erfolgreich: Alle fünf in diesem Jahr bisher gezeigten Episoden kamen auf zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe. Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass die Gedankenspiele beim Sender und der Produktionsfirma Endemol Shine Germany bereits in Richtung einer fünften Staffel gehen.

Nach Angaben von ProSieben sei das Format übrigens auch bei Joyn ein Erfolg. Seit dem Start der Staffel hätten demzufolge acht Prozent mehr Userinnen und User ein Abo abgeschlossen als in den Staffeln zuvor.