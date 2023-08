Der Streaming-Dienst Paramount+ hat die Katze aus dem Sack gelassen und somit einen DWDL-Bericht bestätigt, wonach der Start voin "Drag Race Germany" nicht mehr lange auf sich warten lässt. Er ist nun konkret für den 5. September in Aussicht gestellt worden. Die erste Staffel ist längst abgedreht – das war, als DWDL Ende Juli darüber berichtete, durchaus eine Überraschung, weil die Produktion an sich sehr geräuschlos verlief.

Das mag auch daran gelegen haben, dass kein deutsches Unternehmen an dem Format arbeitete, sondern World of Wonder selbst. Die 1991 von Fenton Bailey und Randy Barbato gegründete US-Produktionsfirma steht hinter dem gesamten Franchise von "RuPaul’s Drag Race". Nach DWDL-Infos entstand die deutsche Version zuletzt in Kolumbien.



In der Show treten Drag Queens aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Challenges rund um Schauspiel, Mode, Comedy und mehr gegeneinander an, um die nächste Drag-Ikone zu werden und den Hauptgewinn zu ergattern. Hostess des Formats wird Barbie Breakout, Gianni Jovanovic wird Co-Host, wie frisch auf den Social-Media-Kanälen des Formats publik gemacht wurde.

Dort stehen auch alle weiteren Teilnehmenden: Es handelt sich um Barbie Q, Lélé Cocoon, Kelly Heelton, Loreley Rivers, The Only Naomy, Metamorkid, Nikita Vegas, Tessa Testicle, Pandora Nox, Victoria Shakespears sowie Yvonne Nightstand.