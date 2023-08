Es ist eine der großen Baustellen des deutschen Fernsehbetriebs; das WDR Filmhaus in der Kölner Innenstadt. Dort war vor einigen Jahren eine aufwändige Sanierung notwendig geworden, weil ein Brandschutzgutachten vor elf Jahren dazu führte, dass der Betrieb des alten Gebäudes eingeschränkt und auf bis 2020 beschränkt wurde. Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen (LRH) hat die Vorgänge rund um die Sanierung jüngst geprüft und seinen Bericht nun vorgestellt. In etlichen Punkten sind sich WDR und LRH nicht einig. Der nun vorgestellte Bericht enthalte, so formuliert es der WDR, "konstruktive Anregungen", in wesentlichen Bereichen komme der Sender aber zu anderen Einschätzungen als die Prüfer. Insbesondere liegt man bei 2017 erfolgten Budgetanpassungen nicht beinander.

