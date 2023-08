am 18.08.2023 - 12:55 Uhr

1998 ist das MDR-Magazin "Hauptsache Gesund" erstmals zu sehen gewesen. Seither informiert es wöchentlich am Donnerstagabend über viele verschiedene Themen, die den Bereich Gesundheit betreffen - im Fokus stehen dabei Heilung und Prävention. Moderiert wird die Sendung von Dr. med. Carsten Lekutat, der, ebenso wie Studiogäste, den Zuschauerinnen und Zuschauern Tipps und Ratschläge gibt. Nun hat der MDR das Ende der Sendung angekündigt.

Man führe den Strategieprozess weiter fort und strukturiere das Angebot im Bereich der Gesundheitsberichterstattung daher neu, heißt es vom Unternehmen. Im Zuge dessen wird daher auch "Hauptsache Gesund" eingestellt. Die letzte Sendung ist für den 30. November geplant. Aktuell befindet sich das Team noch in einer Sommerpause, in wenigen Tagen geht es aber mit einer neuen Folge weiter.

Künftig wolle man Gesundheitsinhalte aus dem Angebot anderer ARD-Anstalten übernehmen, heißt es vom MDR. So laufen derzeit Gespräche mit dem NDR zur Übernahme der Sendung "Visite" im Programm des MDR Fernsehens. So soll das Thema Gesundheit auch künftig beim Sender vertreten sein.

Die Entscheidung, das Magazin einzustellen, ermögliche es der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, die "Hauptsache Gesund" herstellt, bei "steigenden Produktionskosten ihre Ressourcen auf Formate mit Alleinstellungsmerkmal zu konzentrieren", so der MDR in einer Pressemitteilung. Konkret nennt man hier das Erfindermagazin "Einfach genial". Darüber hinaus sollen die digitalen Neuentwicklungen "Was kostet" und "1 Minute Geld" fortgeführt werden.

Die ARD will bestimmte Themen bekanntlich in sogenannten Kompetenzzentren bündeln, damit künftig nicht mehr alle Anstalten ein und das gleiche Thema beackern - vor allem nicht da, wo es gar keinen Unterschied macht. Im Zuge dessen hat man auch bereits ein solches Kompetenzzentrum für den Bereich Gesundheit angekündigt, bis zur Umsetzung dürfte es aber noch etwas dauern (DWDL.de berichtete). Der MDR prescht nun vor und macht Nägel mit Köpfen.

MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer sagt: "Mein großer Dank gilt dem Team von ‚Hauptsache Gesund‘, das seit mehr als 25 Jahren mit Kompetenz und Hingabe die beim Publikum geschätzte Sendung herstellt – und natürlich unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns über einen so langen Zeitraum treu geblieben sind. Ein noch einmal verbessertes Zusammenspiel innerhalb der ARD wird zu einem noch vielseitigeren Programm für unser Publikum führen, linear wie nonlinear."