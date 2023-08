Die zweite Staffel von "Star Trek: Picard" wird hierzulande überraschend beim Sender Pluto TV Stark Trek feiern. Es handelt sich dabei um einen sogenannten FAST-Channel auf der kostenfreien Plattform Pluto TV, die von Paramount betrieben wird. Einen Ausstrahlungstermin gibt es ebenfalls bereits: Ab dem 8. September laufen jeden Freitag zwei neue Episoden, die schließlich auch noch einmal samstags und sonntags wiederholt werden. Im vergangenen Jahr hatte noch RTLzwei die Free-TV-Premieren gezeigt.

Der 8. September ist indes nicht zufällig gewählt, schließlich wurde am 8. September 1966 der Grundstein für den "Star Trek"-Kult gelegt: Damals strahlte der US-Sender NBC die erste "Star Trek"-Folge aus, ehe sich die Serie auch in Deutschland unter dem Titel "Raumschiff Enterprise" zum Hit entwickelte. 21 Jahre später wurden sie von Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) und dem Ersten Offizier William Riker (Jonathan Frakes) in "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" abgelöst. In "Star Trek: Picard" steht Stewart inzwischen mit einer eigenen Serie im Fokus.

Am "Star Trek Day", also am 8. September, werden auch andere FAST-Channels bei Pluto TV auf das Weltall setzen: So laufen bei Pluto TV Documentaries ab 20:00 Uhr die beiden Dokumentationen "Chaos in the Bridge" mit "Captain Kirk"-Darsteller William Shatner sowie "Trekkies 2: Wie viel ist zu viel?" über weltweite "Star Trek"-Fans.

Beim Streamingdienst Paramount+ sowie auf Prime Video steht derweil schon seit Mitte März die dritte Staffel von "Star Trek: Picard" zum Abruf bereit. Dabei soll es sich allerdings voraussichtlich um die letzte Staffel der Serie. Mit einem Ende des "Star Trek"-Universums ist gleichwohl nicht zu rechnen.