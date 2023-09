Gerade einmal elf Tage ist es her, dass Kai Finke bei Netflix ausschied, wo er als Director Content, Licensing & Co-Productions für europäischen Programmeinkauf und Koproduktionen verantwortlich zeichnete (DWDL.de berichtete). Bei der US-Streaming-Plattform war er 2015 eingestiegen – als eine der ersten deutschen Führungskräfte überhaupt. Am heutigen Montag hat Finke bereits den ersten Arbeitstag bei seinem neuen Arbeitgeber – und der sitzt ebenfalls in Amsterdam: SkyShowtime, das europäische Joint Venture von Comcast und Paramount, holt den Norddeutschen als Chief Content Officer in die Geschäftsleitung. Finke berichtet in der neu geschaffenen Position an CEO Monty Sarhan.

SkyShowtime startete im Herbst 2022 und ist derzeit in 22 europäischen Ländern aktiv, in denen weder Sky noch Paramount+ als eigenständige Angebote auf dem Markt sind – in Skandinavien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Mittel- und Osteuropa. Die Streaming-Plattform bündelt dort Programme von Peacock, Universal Pictures, Sky Studios, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon oder DreamWorks Animation, lässt aber auch SkyShowtime Originals produzieren.

Finke leitet als Chief Content Officer alle Programmbereiche von Eigenproduktion und Lizenzeinkauf bis zu Programmplanung und -strategie. Bisher war der Brite und frühere BBC-Studios-Manager Jon Farrar oberster Programmverantwortlicher von SkyShowtime, allerdings nur als Head of Programming. Er wird das Unternehmen nach einer Übergangsphase in den kommenden Monaten verlassen.

Da SkyComcast "weiter in Originalprogramm expandieren" werde, so CEO Sarhan, sei Finke "mit seiner umfassenden Erfahrung und seiner Kenntnis unserer Märkte die ideale Wahl für die Leitung unseres Programmteams in diesem nächsten Kapitel unseres Wachstums". Finke selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Der kontinuierliche Vorstoß von SkyShowtime in das lokale Programmangebot, zusätzlich zu den weltweit exklusiven Serien und Filmen von Paramount und NBCUniversal, macht den Dienst sowohl für die Zuschauer als auch für die Kreativbranche in ganz Europa äußerst attraktiv. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, Teil des SkyShowtime-Teams zu sein, das dieses großartige Unterhaltungsangebot in über 20 Märkte bringt."

Dass Comcast und Paramount bei SkyShowtime gemeinsame Sache machen, obwohl sie in anderen Märkten Konkurrenten sind, liegt nicht zuletzt an der Tatsache, dass der Streaming-Markt zunehmend gesättigt ist und der Aufbau jeder neuen Plattform erhebliche Investitionen erfordert. Anfang 2023 hatte SkyShowtime das Gros der skandinavischen, spanischen, mittel- und osteuropäischen Eigenproduktionen von HBO Max übernommen, nachdem Warner Bros. Discovery dort aus Kostengründen den Stecker gezogen hatte.