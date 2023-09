Gerade eben ist – mit eher durchwachsenen Reichweiten im Linearen – die neue "Herzkino"-Reihe "Hotel Barcelona" im ZDF gesehen gewesen, da ist der Sendetermin für das nächste neue Projekt schon festgezurrt. Ab dem 12. November will das Zweite Deutsche Fernsehen sonntags um 20:15 Uhr das neue "Mit Herz und Holly" zeigen, eine Reihe rund um ein "besonderes Frauen-Duo", die zudem starken Ostdeutschland-Bezug hat, weil sie in Tangermünde in der Altmark verortet ist. In der Mediathek sollen beide 90-Minüter bereits ab dem 4. November abrufbar sein.

"Mit unserer neuen Medical erschließen wir ein weiteres landschaftliches Kleinod in den neuen Bundesländern: die Kaiser- und Hansestadt Tangermünde, gelegen an der Elbe im nördlichen Sachsen-Anhalt", erklärt Heike Lagé, innerhalb der ZDF-Redaktion für das neue Format zuständig. Dort versucht Dr. Katrin Herz, gespielt von Inka Friedrich, ihre notorisch überlastete Landarztpraxis am Laufen zu halten, als ihr Dr. Holly Sass (Karoline Teska), eine junge Ärztin aus Berlin, vor die Füße fällt.



Lagé spricht von "zwei modernen Frauenrollen, verschieden im Alter und ihrer Lebenssituation, vereint in ihrem bedingungslosen Einsatz für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen." So biete das Format neben den besonderen Geschichten dieser beiden Frauen "eine Vielzahl an emotionalen Erzähllinien über die Menschen aus der Umgebung". Joachim Raaf, Max Woelky und Polina Schmal sind in weiteren Rollen zu sehen.

Ein wichtiger Handlungsstrang in der Serie ist auch, dass Holly auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter ist, deren Spuren sich vor 32 Jahren in diesem Ort verloren haben. Die beiden Ärztinnen vereinbaren also einen Deal: Holly darf mit der Unterstützung von Assistent Dean (dargestellt von Christian Gerling) im Archiv der Praxis auf Spurensuche gehen, wenn sie im Gegenzug Katrin bei der Patientenversorgung unterstützt.

Die Bücher kommen von Birgit Maiwald und Antje Huhs, Wolfang Eißler inszenierte. Nikola Bock und Milena Maitz sind die Produzentinnen, hinter dem Projekt steht die Studio.TV.Film Berlin.