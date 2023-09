Joyn hat unter dem Titel "Good Luck Guys" ein neues Reality-Format angekündigt, das ab dem 9. November zu sehen sein soll. Bei der Sendung handelt es sich um ein französisches Format, dessen mittlerweile sechste Staffel im Frühjahr bei W9 gelaufen ist. Amazon Prime Video hat die Show zudem in Dänemark, Finnland, Schweden und Norwegen adaptiert. Nun also auch eine deutsche Version, die mit 20 Ausgaben auch recht umfassend ausfallen wird.

Am 9. November wird Joyn zwei Folgen im frei zugänglichen Bereich veröffentlichen, wöchentlich kommen immer donnerstags zwei weitere hinzu. Das Finale wird dann also erst im neuen Jahr auf der Plattform zu sehen sein. Eine Preview der Doppelfolgen soll es zudem immer bei Joyn Plus+ zu sehen geben. Produktionsfirma ist die Banijay-Tochter Good Times, die sich damit erstmals an eine Reality-Show wagt, was wohl auch mit Geschäftsführerin Shona Fraser zu tun hat - sie führt die Produktionsfirma seit Mitte des vergangenen Jahres. Zuvor arbeitete Fraser bei RTLzwei und holte Formate wie "Love Island" und "Kampf der Realitystars" auf die Bildschirme.

Inhaltlich geht es in "Good Luck Guys" um zwölf mehr oder weniger bekannte Reality-Sternchen, die in einem vermeintlich tropischen Paradies ausgesetzt werden. Doch statt eines All-Inclusive-Resort-Urlaubs in Thailand tauschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Luxus gegen ein Leben in spärlich ausgestatteten Hütten. Diese beziehen die Reality-Promis jeweils als Duo, zuvor müssen sie ihre Luxusprodukte abgeben. Joyn spricht von einer "ultimativen Abenteuer-Erfahrung".

Auf dem Lost Beach müssen sich die Reality-Sternchen dann schließlich in Challenges beweisen. Ziel ist es, Perlen zu gewinnen. Diese können sie im Strandladen eintauschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Das Sieger-Pärchen gewinnt letztlich 20.000 Euro. Und diese Reality-Stars sind bei "Good Luck Guys" mit dabei: Aurelia Lamprecht, Dominik Brcic, Jade Übach, Juliano Fernandez, Kevin Schäfer, Melissa Heitmann, Michael Schüler, Michaela Barresi, Michelle Daniaux, Paco Herb, Yasin Mohamed und Zoe Saip.

Banijay versucht aktuell verstärkt, seine internationalen Reality-Formate auch nach Deutschland zu bringen - und hat mit Joyn offenbar einen willigen Abnehmer gefunden. Vor wenigen Wochen startete auf der Plattform auch "Party Workers", das ebenfalls von Banijay für den französischen Sender W9 produziert wurde. Hier geht's zur DWDL.de-Kritik der Reality-Show.