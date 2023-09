Die Dreharbeiten an der neuen, deutschen Netflix-Serie "Cassandra" haben in Köln und Umgebung begonnen, das hat der Streamingdienst jetzt bekanntgegeben. Die Constantin-Tochter Rat Pack Filmproduktion produziert sechs Folgen der neuen Miniserie, die im kommenden Jahr zu sehen sein soll. Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Die Regie übernimmt Benjamin Gutsche, von dem auch die Drehbücher zur Serie stammen.

Fix ist nun auch, dass Lavinia Wilson ("Legal Affairs", "The Billion Dollar Code", "Andere Eltern") die Hauptrolle in der Serie einnehmen wird. In weiteren Rollen sind unter anderem Mina Tander, Michael Klammer, Franz Hartwig, Mary Tölle, Joshua Kantara, Elias Grünthal, Filip Schnack und mehr zu sehen.

In der Serie erwacht das älteste Smart Home Deutschlands und mit ihm die elektronische Haushaltshilfe – verkörpert von Lavinia Wilson – zum Leben. Den Inhalt von "Cassandra" beschreibt Netflix so: Als Samira (Mina Tander) mit ihrer Familie in ein über 50 Jahre leerstehendes Haus einzieht, ahnt sie nicht, dass sie schon bald mit einem längst antiquierten Weltbild und den düsteren Absichten der in den 70er Jahren entwickelten elektronischen Haushaltshilfe Cassandra konfrontiert wird.

Produziert wird die Serie von Eva Stadler und Christian Becker, sowie von der ausführenden Produzentin Amara Palacios. Die Kameraarbeit verantwortet J. Moritz Kaethner. Für Rat Pack ist es derweil nicht die erste Netflix-Serie, 2019 hatte man schon einmal "Wir sind die Welle" verantwortet. Das war eine Serie, die lose auf dem Roman "Die Welle" von Morton Rhue basierte. Auch der überraschende Film-Erfolg "Blood Red Sky" stammt von Rat Pack. Für die Produktion von "Cassandra" hat Rat Pack aus dem German Motion Picture Fund rund 2,4 Millionen Euro an Förderung erhalten.