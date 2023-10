am 10.10.2023 - 09:00 Uhr

Mit dem wachsenden Angebot von Prime Video, inklusive der Channels, dem Shop, der gerade erst angekündigten Werbefinanzierung sowie dem parallel gestarteten AVoD-Dienst Freevee, wird die Kommunikation für das Streaming-Produkt von Amazon immer komplexer. Um dieses Konstrukt der Angebote besser zu vermitteln, hat Amazon die neue Stelle des Global Communications Director Consumer, Tech & Brand für Prime Video geschaffen - und ihn mit einem in der deutschen Branche gut bekannten Kopf besetzt.



Die Aufgabe übernimmt ab sofort Tobias Tringali, dessen künftiger Fokus darauf liegen soll, „Prime Video global als One-Stop Entertainment Destination mit einzigartigem Businessmodell“ zu positionieren. Gemeint sind die verschiedenen Geschäftsmodelle unter dem Dach der Marke Prime Video. Auch die Kommunikation für die Prime Video User Experience obliegt ihm. Damit hat Tringali künftig gut zu tun. Die Aufgabe übernimmt er vom Londoner Standort aus, wo er nach vorheriger Zeit in Seattle schon seit September 2021 in seiner bisherigen Rolle als Director Communications & PR für Prime Video Asia-Pacific & Canada arbeitete.

Tringali kam nach sieben Jahren bei Premiere bzw. Sky Deutschland und zwei Jahren bei Fox im Januar 2015 zu Amazon in München, wurde im August 2017 von dort aus zum Head of Entertainment PR für den deutschsprachigen Raum sowie Italien, Frankreich und Spanien und hat im März 2020 als Head of Prime Video PR die Kommunikation für Asia-Pacific & Canada übernommen. Jetzt der Aufstieg zur globalen Verantwortung für die Kommunikation von Prime Video, die interessanterweise auch die USA umfasst. Oftmals tendieren US-Konzerne dazu, den Heimatmarkt vom globalen Geschäft zu trennen.