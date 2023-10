Wie auch das Finale der Geschichte rund um Jo Gerner und seinen Widersacher Bajan Linostrami wird das kommende Primetime-Special der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" an einem Donnerstagabend zu sehen sein. Die anstehende Primetime-Folge in Spielfilmlänge soll am 23. November ab 19:40 Uhr laufen. Entstanden sind die Bilder in Paris. RTL verspricht Romantik, Fashion und Crime.

Im Fokus stehen dabei die "GZSZ"-Figuren Laura, John und Emily – auch weitere Charaktere, etwa Moritz, sollen in den Szenen auftauchen. Annette Herre und Annica Heine sind die Produzentinnen des Specials, auf dem Regiestuhl nahm Janka Venus Platz, Daniel Bussmann arbeitete an der Kamera. Anne-Katharina Roicke, Berthold Eversmann und Sonja Cöster schrieben die Bücher. Heine jedenfalls verspricht: "Der Dreh war für das gesamte Team etwas ganz Besonderes, was man in jeder Sekunde unseres Filmes sehen wird.“



In den kommenden Absätzen geht es um den Inhalt der Primetime-Folge. Wer also nicht wissen möchte, was auch bis Ende November noch in "GZSZ" passiert, sollte nicht weiterlesen. Emily-Darstellerin Anne Menden sagt: "Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen: Eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris." Aber dann fliegt sie doch nach Frankreich.



Laura hat John indes auf einen Romantik-Trip nach Paris eingeladen. Er aber weiß nicht, dass sie dort einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellt. "Es bleibt also nicht nur bei einem romantischen Liebes-Trip, sondern die geplante Liebes-Reise entwickelt sich plötzlich zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Art", sagt John-Darsteller Felix von Jascheroff.

Ganz allgemein hatten die Verantwortlichen der Serie einen "Highlight-Herbst" ausgerufen, zu dem auch die Primetime-Folge gehören wird. Den Sommer über lagen die "GZSZ"-Quoten im Linearen recht stabil bei rund vierzehneinhalb Prozent (14-49), letztmals bei über 15 Prozent im Monatsschnitt war die Serie im Mai. Während "GZSZ" bis dato diesen Wert im Jahr 2023 erst in zwei Monaten überschritt, gelang das 2022 mit teils mehr als 17 Prozent noch fünf Mal. Nicht bekannt ist, wie viele Fans der Daily die Folgen inzwischen zeitlich flexibel bei RTL+ abrufen.