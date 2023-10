am 13.10.2023 - 13:24 Uhr

Die von Netflix und dem ORF gemeinsam beauftragte Serie "Totenfrau", die beim Streamer Anfang des Jahres debütierte, wird im deutschen Free-TV im Ersten ausgestrahlt – und zwar in einem Rutsch. Das Erste hat nun mitgeteilt, dass alle sechs Folgen am Abend des 25. November, ein Samstag, laufen sollen. Los geht es um 20:15 Uhr. Nach vier Folgen, also gegen 23:15 Uhr, folgt eine knapp halbstündige Pause für "Tagesthemen" und "Wort zum Sonntag", danach geht es mit den zwei dann noch ausstehenden Folgen weiter.