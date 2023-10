© Sky Danja Frech

In einem "Clap" vorliegenden Statement des Medienkonzerns heißt es: "Danja wird Sky Deutschland bis Ende des Jahres in beratender Funktion weiter zur Verfügung stehen, so dass ein reibungsloser Übergang für das Business gewährleistet ist.“ Interessant ist auch, dass ihre Stelle offenbar nicht direkt nachbesetzt werden soll. Ihre Aufgaben werden vielmehr "innerhalb des Executive Leadership Teams" aufgeteilt – sicherlich ungewöhnlich für ein Unternehmen der Größe. Der "Clap"-Bericht deutet an, dass der vor einigen Wochen zum CEO erhobene Barny Mills "andere personelle Wege" gehen möchte als Frech. Genauere Details gibt es dazu aber nicht.



Zu Sky gekommen war Frech übrigens noch zu Zeiten, in denen es einen deutschen CEO gab: Carsten Schmidt hatte sie von Goodbaby, wo sie das Management als Vice President HR EMEA unterstützt hatte, in die Unterföhringer Medienallee geholt.

Bis dato unbesetzt ist übrigens noch eine weitere Stelle im Sky-Spitzenmanagement. Die des CFO. Bis vor einem Monat hatte Barny Mills diesen Posten bekleidet. Als bekannt gemacht wurde, dass er nun oberster Chef von Sky Deutschland wird, hieß es lediglich, das Unternehmen werde die Nachfolge auf dem CFO-Posten "zu gegebener Zeit" regeln.