am 18.10.2023 - 11:00 Uhr

Etwas mehr als drei Wochen ist es nun her, dass Tele 5 angekündigt hat, die Reihe "Die schlechtesten Filme aller Zeiten", in der Oliver Kalkofe und Peter Rütten Schundfilme präsentieren und wortreich kommentieren, nach elf Jahren nicht fortzusetzen. Kalkofe und Rütten sind seither - unter lautstarker Unterstützung der SchleFaZ-Fans in den sozialen Medien - auf der Suche nach einem neuen Sender für die Reihe, bislang gibt es diesbezüglich aber noch keine Neuigkeiten.

Dafür steht nun fest, mit welchen Filmen sich "SchleFaZ" bei Tele 5 verabschieden wird. Los geht's am 1. Dezember mit "Piranha Sharks". "Ein lang gehegter Menschheitstraum wird endlich erfüllt: Piranhas gekreuzt mit Haien, das Beste aus zwei tödlichen Fischwelten", kommentiert Kalkofe das Werk. Eine Woche später steht dann "I bought a Vampire Motorcycle" auf dem Programm. "Diese blitzwitzgescheite, britische ‘Bike mit Biss’-Horrorgroteske bietet alles, was sich Vampir-Fans im Advent nur wünschen: Schockmomente in Reihenschaltung, Spitzengags bis zur Zwerchfellzerrung, sprechende Fäkalien und Motorrad-Action zum Zungeschnalzen", so Peter Rütten.

Am 15. Dezember folgt dann "Space Truckers" - überraschend stark besetzt mit Dennis Hopper in der Hauptrolle. Die Beschreibung klingt trotzdem reichlich grotesk. Peter Rütten: "Ein freiberuflicher Weltall-Fernfahrerflieger muss eine Ladung viereckiger Schweine vom Mars an einer Truck-Stop-Spacestation abliefern, um anschließend eine Großfuhre Latex-Sexpuppen zur Erde zu bringen! Wenn wir jetzt noch verraten, dass auf dem Neptunmond ‘Triton’ zeitgleich eine Armee unbesiegbarer Cyborg-Kämpfer entsteht, ist der SchleFaZ-Drops ja wohl gelutscht, oder?"

Zum Finale am 22. Dezember lösen Kalkofe und Rütten dann ein "Hard Ticket to Hawaii". Oliver Kalkofe dazu: "Ein echter Bullets-Bombs-and-Babes-Videotheken-Klassiker, der wirklich Alles bietet, was einen perfekten SchleFaZ ausmacht: Action, Playmates, Brüste, Bazookas, Blut, Ballereien und nicht zu vergessen eine Bisamratten-Krebs-vergiftete Riesen-Giftschlange! Einen würdigeren Abschluss für elf Jahre SchleFaZ könnte es kaum geben."

Zum Abschluss versammeln Kalkofe und Rütten die "SchleFaZ"-Fangemeinde zudem nochmal in Berlin: Im Fontane-Haus wird ab 19:30 Uhr die "größte, schönste, schlimmste, erste, irrste und auch wirrste und womöglich allerletzte SchleFaZ-Weihnachtssause" gefeiert. Ganz Schluss ist dann immernoch nicht: An Silvester zeigt Tele 5 ab 20:15 Uhr nochmal zwei SchleFaZ-Klassiker und verspricht "viele Einblicke hinter die Kulissen".