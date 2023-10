am 23.10.2023 - 13:21 Uhr

Ob Autobahnbrücken, Windkrafträder oder Fabrikhallen: Wer mehr Spaß daran hat zu sehen, wie Dinge abgerissen als aufgebaut werden, der ist Anfang Dezember im Vorabendprogramm von DMAX richtig. Der Männersender von Warner Bros. Discovery zeigt dann eine Woche lang ab dem 4. Dezember immer um 19:15 Uhr die neue deutsche Eigenproduktion "Helden des Abbruchs".

Dabei steckt natürlich keine blinde Zerstörungswut dahinter, vielmehr geht es auch darum, dass hinter Abbrucharbeiten eine lange Planung, Präzisionsarbeit und ein kühler Kopf stecken müssen, schließlich gilt es umliegende Gebäude nicht zu beschädigen und das Material schließlich einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. In Folge 1 geht es um die Sprengung dreier Schornsteine der Porzellanfabrik in Annaburg, um die sich Sprengmeister Karl-Heinz Bühring und sein Lehrling Jörg kümmern.

In Nürnberg wird unterdesen das letzte von insgesamt acht Kohlesilos dem Erdboden gleichgemacht, was für Abbruch-Profi Jens Manka und sein Team eine echte Herausforderung ist, weil das Gelände von Gebäuden, Rohren und Kabelleitungen umgeben ist. Und schließlich muss in der Pfaffenhofener Innenstadt ein marodes Altenheim weichen, um Platz für neue Seniorenwohnungen zu schaffen. Hier ist das Abbruch-Team um Michael Kreppold im Einsatz.

Produziert wird "Helden des Abbruchs" von Janus TV, seitens DMAX ist Kerstin Gerlach für das Format verantwortlich.