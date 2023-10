Fans von "Ein starkes Team" können sich gedanklich schon mal auf einen Wechsel im Ermittler-Team einstellen. Matthi Faust wird die erfolgreiche Reihe verlassen und somit langfristig nicht mehr als Kommissar Sebastian Klöckner zu sehen sein. Für ihn steht nun Lucas Reiber in der Rolle von Kommissar Nils Makowski vor der Kamera der Produktion aus dem Hause UFA Fiction.

Für Fans der Reihe bleibt aber noch längere Zeit alles beim Alten. Mit Kommissar Klöckner liegen noch fünf Filme vor, die 2023 und 2024 gesendet werden sollen. Insgesamt war Klöckner dann in 27 Filmen des Krimis zu sehen. Der nächste ist Fall Nummer 98 der Reihe, das ZDF will diesen am 2. Dezember zur besten Sendezeit im linearen Programm zeigen.



"Mit Lucas Reiber, bestens bekannt aus der erfolgreichen 'Fack ju Göthe'- Kinofilmreihe oder aus der Serie 'Club der roten Bänder', konnten wir ein neues junges Castmitglied dazugewinnen, das den Zuschauer:innen und uns sicher viel Freude bereiten und für frischen Wind im Team sorgen wird", glaubt Produzent Simon Müller-Elmau von der UFA Fiction.

Sein Debüt wird Reiber in der Folge "Der tote Mörder" (AT) geben. In dieser wird ein Mann namens Lars nachts auf einem abgelegenen Parkplatz von einem Auto überfahren. Schnell wird klar, dass es sich um Mord handeln muss. Das starke Team nimmt die Ermittlungen auf und findet heraus, dass Lars 15 Jahre lang für den Mord an seiner Freundin inhaftiert war und erst seit Kurzem wieder auf freiem Fuß ist. Die Episodenrollen werden unter anderem verkörpert von Robert Kuchenbuch, Steffen Groth, Valerie Koch, Sidney Fahlisch, Joone Dankou, Gode Benedix und Nadine Wrietz. Haupt-Ermittelnde bleiben natürlich die von Florian Martens und Stefanie Stappenbeck dargestellten Figuren. Basierend auf dem Drehbuch von Timo Berndt übernimmt Martin Kinkel die Regie. Gedreht wird noch bis Mitte November.