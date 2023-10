Als RTLzwei seine Reportagesendung "Mensch Retter" vor etwas mehr als zwei Jahren erstmals zeigte, hatte man den Mittwochabend als Sendeplatz ausgewählt. Auf um die fünfeinhalb Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen kamen damals die zwei Folgen des Formats. Die Folgestaffeln in den Jahren 2022 und 2023 wechselten dann den Abend. Am Donnerstag lief es 2022 mit nur etwas mehr als drei Prozent in der Altersklasse 14-49 nicht gut, besser performten die in diesem Frühjahr gesendeten Ausgaben von Staffel drei am Donnerstagabend mit teils bis zu sieben Prozent Marktanteil und in der Spitze im Schnitt rund 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Herbst will RTLzwei nun zwei weitere neue Folgen des Formats aus dem Hause Spiegel TV zeigen. Erneut wird es aber einen Wechsel des Sendeplatzes geben. Für das Format geht es zurück auf den Mittwochabend. Der Privatsender hat angekündigt, die neue Staffel ab dem 22. November, jeweils um 20:15 Uhr, zu senden.



Begleitet wird Notfallpersonal in unterschiedlichen Städten. Gedreht wurde etwa im Klinikum Hanau, mit den Teams der Feuerwache 1 in Essen oder in Frankfurt. Dort wurden Melli Kaiser und Konstantin Kuhn auch als Unterstützung der Polizei im Einsatz. "Die Grenzen zwischen Verbrechensbekämpfung und medizinischer Hilfe verschwimmen, als ein vermeintlicher Ladendieb über starke Bauchschmerzen klagt und unerwartet im Rettungswagen landet", kündigt der Sender an.

Erneut werden zudem auch Notfallsanitäter Chris Grüne und seine Kollegen in Berlin dabei begleitet, wie sie täglich Leben retten. Derzeit sendet RTLzwei am Mittwochabend noch die Doku-Soap "Die Wollnys".