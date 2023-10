Trauer um Schauspieler Elmar Wepper: Der jüngere Bruder von Fritz Wepper ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Agentin unter anderem gegenüber dem "Spiegel". Erste Filmauftritte absolvierte Elmar Wepper Ender der 50er Jahre. Größere Bekanntheit erlangte er dann aber ab Mitte der 70er: In der damaligen Krimiserie "Der Kommissar" folgte er auf seinen Bruder. Weitere Erfolgsformate mit Elmar Wepper waren "Polizeiinspektion 1", eine Serie, in der Wepper als Helmut Heinl zu sehen war, oder "Unsere schönsten Jahre" sowie "Zwei Münchner in Hamburg".



In letztgenannter Serie, die ab Ende der 80er Jahre in drei Staffeln für das ZDF entstand, war Wepper zusammen mit Uschi Glas vor der Kamera zu sehen. "Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann", sagte Glas nun am Dienstag gegenüber der Zeitung "Bild".



Auch weit später feierte Elmar Wepper noch Erfolge. So wurde er Ende der Nuller-Jahre etwa für seine Darstellung eines Krebskranken in "Kirschblüten – Hanami" mit dem Deutschen sowie Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Neben seiner Arbeit vor der Kamera war Wepper auch hinter den Kulissen aktiv; etwa als Synchronsprecher. Gene Wilder, Mel Gibson oder Christopher Timothy aus "Der Doktor und das liebe Vieh" lieh er seine Stimme.