Auch in diesem Jahr setzt RTL Deutschland im Advent wieder auf seine "Sisi" – 2023 nun sogar etwas zeitiger als im Vorjahr. Startete Staffel zwei 2022 noch Mitte Dezember beim Streamer RTL+, stehen die sechs frischen Episoden der dritten Staffel diesmal schon ab 1. Dezember zum Abruf bereit. "Später", wie es aktuell noch unpräzise heißt, soll die Serie dann auch wieder bei RTL im linearen Programm auftauchen.

Die Idee hinter der linearen Programmierung wird dabei mit Spannung erwartet. Beide Staffeln liefen bisher jeweils kurz nach Weihnachten. 2021 an drei, 2022 nur noch an zwei Abenden. 2022 waren die Episoden aber auf weniger als neun Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gefallen, ein Minus von mehr als dreieinhalb Prozentpunkten.

Was passiert in Staffel drei? In Zeiten politischer Unruhen befreit Sisi (Dominique Devenport) den Kronprinzen aus der Militärausbildung, die ihr Mann Franz (Jannik Schümann) gegen ihren Willen verordnet hat und kehrt der Hofburg den Rücken. Auf der Flucht mit Sohn Rudolf schließt sie neue Freundschaften, erlebt Abenteuer auf einer kleinen Insel und in Paris. In der anstehenden Staffel steht das Kaiserpaar somit vor ihrer größten Zerreißprobe. Neu im "Sisi"-Ensemble sind unter anderem Arian Wegener als Kronprinz Rudolf, Pauline Werner und Max Hubacher als Walli und Gustav, ein romantisches Gaunerpaar sowie Deniz Orta als Sisis Weggefährtin Alma.

Hinter der Serie steht weiterhin die Story House Pictures GmbH. Andy Fetscher führte Regie. Robert Krause, Andreas Gutzeit und Elena Hell sind die Head-Autorinnen und -Autoren. Gedreht wurden die Folgen von Juni bis August in Kroatien, Riga, Vilnius und Umgebung.