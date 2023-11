Kommende Woche Mittwoch endet im Programm von Vox die erste Staffel von "Doc Caro – Jedes Leben zählt". Die bisher ausgestrahlten Episoden kamen linear im Schnitt auf rund siebeneinhalb Prozent Marktanteil bei den klassischen Umworbenen – im besten Fall kratzte die Sendung sogar an der 9-Prozent-Marke. Daher hat Vox bereits entschieden, dass "Doc Caro" 2024 mit einer weiteren Staffel fortgesetzt werden soll.

Genauere Details gibt es noch nicht. "Doc Caro" ist bei Vox somit etwas gelungen, was ihr in Sat.1 verwehrt blieb. Im Herbst 2022 war Carola Holzner nämlich mit einem recht ähnlichen Format im Sat.1-Programm unterwegs. Auch in Sat.1 holte sie mit "Doc Caro – Einsatz mit Herz" gute Quoten, gemessen wurden teils über neun Prozent. Von einer weiteren Zusammenarbeit sah Sat.1 dennoch ab.



Im Januar hieß es dazu: "'Doc Caro - Einsatz mit Herz' war ein erfolgreiches Programm für Sat.1. Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind." Holzner wechselte in Folge zu Vox.

Sat.1 bestellte danach "Einsatz mit Herz – Die Notfallhelden", das aber bis dato nicht an die Marktanteile heranreichte, die "Doc Caro" erzielte. Vier Folgen der neuen Sendung wurden bisher donnerstags gezeigt – im Schnitt holten sie sechs Prozent. Vor einer Woche überraschte das Format dann aber mit plötzlich doch klar stärkeren rund acht Prozent bei den klassisch Umworbenen. Medi-Soaps sind derzeit im Trend. Sat.1 zeigt ein ähnlich gelagertes Format seit wenigen Wochen auch umfangreich am Vorabend.

Unterdessen hat RTL weitere Programmpläne für den Mittwochabend enthüllt. Ende November kehrt "Mario Barth deckt auf" an diesem Abend wieder zurück. Die neue Staffel soll aus drei Episoden bestehen, die jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Los geht es am 29. November.