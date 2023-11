Johannes Wimmer gehört erst seit September 2022 zum festen Moderationsteam der "NDR Talk Show", seither führt er gemeinsam mit Bettina Tietjen durch die Sendung. Nun hat der NDR den Ausstieg Wimmers aus der Sendung bekanntgegeben, seinen letzten Auftritt in der "NDR Talk Show" hat er bereits am kommenden Freitag, den 17. November. Dann führt er zum letzten Mal mit Tietjen durch die Sendung.

Für 2024 muss sich der NDR also eine Nachfolge überlegen. Noch ist unklar, wer ab dem kommenden Jahr an der Seite von Bettina Tietjen sitzen wird. Am 29. Dezember wird Johannes Wimmer aber noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in einem moderierten gemeinsamen Best of ("NDR Talk Show und 3nach9 - Das Beste aus 2023") zu sehen sein.

Das zweite Moderationspaar der "NDR Talk Show", bestehend aus Schöneberger und Meyer-Burckhardt, ist von der Änderung nicht betroffen. Wimmer folgte im vergangenen Jahr auf Jörg Pilawa, der zu Sat.1 gewechselt war und im Zuge dessen auch die Moderation der Talk-Sendung abgab. Vor Pilawa führte Tietjen mit Alexander Bommes durch die Sendung, die damals noch "Tietjen und Bommes" hieß. Nach dem Wechsel von Bommes zu Pilawa wurde daraus die "NDR Talk Show".

Johannes Wimmer sagt zu den Gründen seines Abschieds: "Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin". Wimmer ist gelernter Mediziner und war als solcher schon in zahlreichen Formaten zu sehen.